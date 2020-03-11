شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من السفارة السعودية لمواطنيها بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت السفارة السعودية بالقاهرة، رعاياها بتوخي الحذر في تحركاتهم بمصر، بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الخميس حتى السبت.

وذكرت السفارة في السعودية أنها تهيب بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين في جمهورية مصر العربية بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم، ومتابعة ما يصدر من بيانات عن الحكومة المصرية، والالتزام بإرشاداتها، مع عدم الخروج إلا عند الضرورة، أو البقاء في أماكن مفتوحة، أو الاقتراب من الأسوار أو الأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق.