شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات مطروح» تكشف حقيقة فيديو «عاصفة التنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت غرفة عمليات محافظة مطروح مقطع الفيديو المتداول على صفحات «السوشيال ميديا» بشأن تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة.

وأوضحت غرفة العمليات أن الفيديو المتداول لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي في مدن المحافظة الثمانية، بداية من الحمام شرقًا، وحتى مدينة السلوم غربًا وواحة سيوة.

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ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيء والتقلبات المناخية المتوقعة التي قد تتعرض لها البلاد، واحتمالية سقوط أمطار غزيزة ونشاط شديد للرياح ابتداءً من غد الخميس حتى السبت ١٤ مارس الجاري.

وشدد محافظ مطروح، على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها لسرعة التعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، مع نشر الإرشادات التي يجب اتخاذها مع موجة الطقس السيئ والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار، حرصا على سلامتهم.