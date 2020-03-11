شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية واحترازية بمبنى «الوطنية للإعلام» للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة الرعاية الطبية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين بكافة قطاعات الوطنية للإعلام من الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كورونا، في إطار الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين للوقاية من الإصابة بمرض كورونا.

بدورها قامت الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام برئاسة الدكتور عصام عزوز، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى، حيث جرى تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية، وسيتم الدعم بالمنظفات والمطهرات على دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر، وبث فيلم تعليمي على الشاشات الداخلية للعاملين توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة الإرشادات التي توضح الوقاية من الإصابة بالمرض، فيما ستعقد ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا الأسبوع القادم، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على المستجدات حول الفيروس.