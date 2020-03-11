شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق أسوان- أبوسمبل بعد تعرضه لعاصفة ترابية شديدة حجبت الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسؤولى شرطة المرور، بإيقاف الحركة المرورية على طريق أسوان/ أبوسمبل السياحية بعد تعرضه لعاصفة ترابية أدت لحجب الرؤية تماماً ولحين تحسن الحالة الجوية. جاء ذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوي.

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