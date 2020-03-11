شكرا لقرائتكم خبر عن عمداء كليات جامعة دمنهور يجتمعون لوضع خطة مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مجلس عمداء كليات جامعة دمنهور اجتماعًا لاتخاذ التدابير الوقائية، ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس «كورونا»، ووضع خطة ممنهجة وموثقة قابلة للتنفيذ للوقاية من فيروس كورونا في الكلية، بناءً على توصيات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الخاص بخطة الوقاية من فيروس كورونا على مستوى الجامعات والمعاهد، والتعامل مع الفيروس من خلال إدارة شاملة للأزمة.
وبحسب بيان، جرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، التوصية بتقديم تقارير يومية بنتائج جهود الوقاية من فيروس كورونا داخل كل كلية، والمرور اليومي على الكليات للتأكد من جهود وأنشطة التوعية بالفيروس، وحالة النظافة والتهوية، عمل مطبوعات للتوعية بطرق الوقاية واستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في التوعية.
ووجّه «رئيس الجامعة» بأهمية التفاعل السريع من جانب المكتب الإعلامي بالجامعة للتعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تنتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والنفي الفوري لهذه الشائعات، وتقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة بكل شفافية للرأي العام.
وطالب «صالح» عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، التي تستهدف إحداث البلبلة وإثارة الرأي العام.
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