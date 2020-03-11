شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تحسم ملف استحقاق الفنانة سماح أنور معاش والدها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تمت دراسة حالة استحقاق الفنانة سماح أنور وشقيقها أشرف، عن معاش والدها الراحل الزميل الصحفي أنور عبدالله، والذي توفي في شهر يوليو منذ ١٢ عامًا تقريبًا، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بالنقابة وبإشراف الزميل حمّاد الرمحي، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة المعاشات.

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وبحسب بيان، الأربعاء، قررت اللجنة بعد دراسة الملف ووفق لوائح النقابة أنه على الفنانة سماح أنور تقديم حالتها الاجتماعية منذ عام ٢٠٠٨ وحتى الآن مع تقديم شهادة من مصلحة الضرائب من تاريخ وفاة الوالد عن كل سنة، وحتى العام الجاري، تفيد دخلها خلال تلك الفترة.

وبالنسبة لأشرف عبدالله شقيق الفنانة فاستحقاقه للمعاش مرهون بحالته الصحية وإذا كان غير قادر على الكسب فيستحق المعاش.

وقال شبانة إنه تمت دراسة موقف استحقاق الفنانة للمعاش والدها بعد ٢٤ ساعة من تقديمها الطلب مع التأكيد لها في اتصال هاتفي ترحيب النقابة بها وبعائلة والدها الكاتب الصحفي الكبير الراحل أنور عبدالله في أي وقت.