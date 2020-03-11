شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «أوبر» بشأن واقعة «التنمر على صيني» أعلى الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة أوبر إنه «بعد التحقيق الشامل والتواصل مع السلطات الرسمية، تأكدنا أن واقعة التمييز ضد الراكب الأجنبي لا علاقة لها بمنصة أوبر».

وقالت أوبر، في بيان رسمي، مساء الخميس، إن «السلوك الموضح في مقاطع الفيديو غير مقبول على الإطلاق، نحن لدينا سياسات واضحة ضد التمييز، ومنصوصٌ عليها في إرشادات المجتمع والتي يجب على السائقين معرفتها والإقرار بها».

وتابع البيان: «إذا شعر أي شخص بأنه قد تعرض للتمييز، يجب عليه أن يتواصل مع أوبر، فلدينا فريق متخصص ينظر في هذه القضايا بتمعُن ويتخذ الإجراءات المناسبة».

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وضبطت قوات الأمن السائق المتهم بالتنمر على شاب صيني بعد انتشار المقطع على «فيس بوك».

وعقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام أحد قائدى السيارات الملاكى بإنزال شخص «يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية» بالطريق الدائرى والاستهزاء به والتنمر عليه وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث أمكن تحديد هوية المجنى عليه (سن 31 مهندس.. يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص (سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.. حيث أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه قام باصطحاب المجنى عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الاجتماعى وتبين أنه (مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة).. حيث أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.