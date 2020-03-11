شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة.. «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض السودان الموسمي يمتد تأثيره لمصر، ويجلب رياح جنوبية شرقية محملة بكمية كبيرة من الرطوبة داخل البحر الأحمر لمصر.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أن هناك امتداد لهذا المنخفض ليكون مركز له على السواحل الشمالية محمل بكمية من الرطوبة قادمة من البحر المتوسط، ومع وجود المنخفض الجوي المتعمق على سطح الأرض، والذي يتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا يتسبب في تكوين سحب ركامية كبيرة وضخمة تتسبب في تساقط أمطار غزيرة جدا غدًا الخميس وحتى السبت المقبل.

وتابع، أن هناك رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.