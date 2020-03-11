شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» توضح نتيجة الحالتين المحتجزين المشتبه إصابتهما بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نتيجة التحاليل الخاصة بحالتين محتجزتين في مستشفى الصدر بدمنهور للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا أظهرت عدم إصابتهما بالفيروس، وأن النتيجة جاءت سلبية.

وأشار «بيومي» في بيان، الأربعاء، إلى أنه تم أخذ عينة من المريضين للاشتباه في إصابتهما وإرسالها للمعامل المركزية بوازرة الصحة لتحليهما، وأن نتيجة التحاليل ظهرت اليوم بعدم إصابتهما.

كانت وزارة الصحة خصصت مستشفى الصدر بدمنهور لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والتي يوجد بها 160 سريرًا، بالإضافة إلى 17 سرير رعاية مركزة.