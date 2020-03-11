شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غرفة عمليات القابضة لمياه الشرب استعدادا لأمطار الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة والقليوبية، لمتابعة خطة الطوارئ والاستعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها غد الخميس وحتى السبت، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد.

وراجع رسلان، أثناء الاجتماع، خريطة التنبؤات الجوية والمناطق المتوقع هطول أمطار بها وكميات الأمطار المتوقعة.

وشدد رسلان على رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى والعمل على مدار الساعة.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب فى بيان لها المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الأحمال بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد أكد أنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، ورفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وأكد رسلان، أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه، موضحا أنه تم تطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى بالمحافظات، وتنفيذ نماذج محاكاة لسقوط الأمطار بعدد من المحافظات، للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

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وأضاف، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها، والتأكد من جاهزيتها للعمل، وصيانة سيارات النافورى وسيارات الكسح لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.



المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه خلال ترأسه غرفة العمليات



المهندس ممدوح رسلان يستمع لشرح من رؤساء أحد الشركات

رئيس شركة مياه الجيزه ورئيس شركة مياه القاهره يشاركون فى غرفة العمليات