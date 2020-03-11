شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الاقتراب من الشواطئ.. توقعات بارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد خلال الساعات القادمة لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تشهد فيها البلاد رياح وعواصف ترابية وأمطار غزيرة تصل للسيول .

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار، وينصح المواطنين أيضا بالابتعاد عن الشواطئ لارتفاع موج البحر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.