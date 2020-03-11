جامعة القاهرة: جاهزون لمواجهة أية تطورات للتعامل مع فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة جاهزية الجامعة واستعدادها لمواجهة اى تطورات في مواجهة فيروس كورونا، موضحا استمرار حالة التأهب في المستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة فضلا عن الحملات التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين مع المتابعة الميدانية المستمرة بهدف التأكد من تطبيق كل إجراءات الوقاية على مستوى المدن الجامعية والكليات وإدارات الجامعة، واستمراريتها علي النحو المخطط له .

وأضاف المتحدث الرسمى للجامعة فى بيان منذ قليل، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يتابع ذلك مع قيادات الجامعة الاكاديمية والإدارية بشكل مستمر عبر اليوم وأنه قد وجه ادارة الجامعة باستغلال اليومين القادمين في مراجعة إجراءات النظافة والتعقيم لكافة المنشآت والمبانى داخل الجامعة والتأكد من توافر الأدوات والمتطلبات الأساسية المخطط لها في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا .

وشدد المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة علي وجود تنسيق وتكامل مستمر مع وزارتى الصحة والتعليم العالي وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء والخطط القومية للتعامل مع فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، كانت جامعة القاهرة اجرت تعقيم داخل قاعات المحاضرات الخاصة بالطلبة ومداخل الجامعة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، بدأت فرق العمل فى إجراء عمليات تعقيم للقاعات الخاصة بالمحاضرات داخل كليات الجامعة. وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وفرت الكمامات والمطهرات اللازمة لتعقيم كافة كليات الجامعة بصورة يومية ودورية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا . كما أنه فى إطار خطة جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة للوقاية من فيروس كورونا استعانت الجامعة بالكواشف الطبية للاطمئنان على طلاب الجامعة وذلك أثناء الدخول لمقر الجامعة. وتواجدت فرق طبية من الجامعة تستعين بالكواشف وتوقع الكشف الطبى على طلاب الكليات المختلفة أثناء الدخول للجامعة للاطمئنان على درجات الحرارة وفى إطار التصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد . Advertisements وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات. وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم. يشار إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن مبكرًا عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

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