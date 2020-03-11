شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تنشر فرق الطوارئ وتطهر بالوعات الأمطار استعداد لسوء الطقس غدا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات المناخية المتوقعة، حيث تشهد البلاد حالة مـن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتباراً من الخميس، وحتى يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجارى، حيث بدأت المحافظات في أعمال تطهير بالوعات الصرف الصحى وشبكات المياه.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طالب المحافظات بالتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية .

وطالب شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل علي مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الطقس، كما وجه كافة المحافظات بسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس والأثار السلبية الناجمة عنها.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف أنه من المنتظر بداية من غد الخميس تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى .

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سبب موجة الطقس السئ التي ستتعرض لها البلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متزامن مع منخفض جوى أخر متعمق في طبقات الجو العليا، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى، متوقع أن تشهد اعتبارا من يوم غدا الخميس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تساقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، = كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة موجة الطقس السيء من السبت.

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