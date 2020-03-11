شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: متابعة جودة الهواء من خلال منظومة الرصد من الخميس وحتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية والذى يشير تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة فى الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس الجارى، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة.

وفى ذات الشأن فقد أوضحت ‏منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة إلى أن العوامل الجوية خلال الفترة المشار إليها سوف تؤثر سلباً على ‏جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة .‏

ومن جانبها، فإن وزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.‏

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وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏

هذا وتؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من ‏مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم ‏‏01222693333 .‏

كان محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف أنه من المنتظر بداية من غد الخميس تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.