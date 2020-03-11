شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية للأوضاع الصحية فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، الذى كان مقرر لها 27 مارس الجارى، نظرا للأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد لاحق بعد استقرار الأوضاع الصحية بالوطن.

كما أعلنت لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، عن تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة الطبيبة المثالية وذلك نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا.

يذكر انه قد تم صدور قرار بتأجيل الاحتفال بيوم الطبيب وكذلك الاحتفال بيوم الأم الرائدة المثالية لحين أشعار آخر بحيث يتم الاحتفال بيوم الأم الرائدة الطبيبة المثالية بعد الاحتفال بيوم الطبيب بأسبوع واحد أيا كان التاريخ.

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وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد قررت فصل يوم الاحتفال بالرائدة الأم الطبيبة المثالية عن الاحتفال بيوم الطبيب، والذى كان مقررة الأربعاء 17 مارس وعليه كان الاحتفال بيوم الأم الرائدة الطبيبة المثالية يوم الأربعاء 20 مارس 2020.

يأتى ذلك، بعدما قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

كانت قد قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة دعت كافة أعضائها، لحضور الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة، 27 مارس 2020، الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة بدار الحكمة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تناقش العمومية ميزانية النقابة، وتقرير الأمين العام، والمركزى للمحاسبات، ومراقب الحسابات، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية للعام التالى.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة الأطباء، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، فقد تقرر أن يكون غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، يوم عطلة بالنقابة العامة للأطباء.