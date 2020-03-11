شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: مستعدون لتقديم كافة الدعم العلمى والشرعى للطلبة التايلانديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- وفدًا تايلانديًّا رفيع المستوى برئاسة الشيخ مبروك بن ماليرن شيخ الإسلام بتايلاند، والسفير تشاينارونج كيراتيوتونج سفير تايلاند بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين تايلاند ودار الإفتاء .

وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء على قوة الروابط والعلاقات بين مصر وتايلاند، خاصة فى المجال الدينى، حيث يستقبل الأزهر الشريف الطلبة التايلانديين فى جامعته، كما أن دار الإفتاء قامت بتدريب عدد كبير من المفتين التايلانديين على علوم ومهارات الإفتاء خلال السنوات الماضية.

وأضاف علام، أن الجهود متبادلة والتعاون مستمر بشكل كبير بين دار الإفتاء المصرية وتايلاند مؤكدًا على استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى للطلبة التايلانديين والمتدربين على الفتوى .

من جانبه وجه الوفد التايلاندى الشكر إلى فضيلة المفتى ودار الإفتاء على المجهودات الكبيرة التى تبذلها الدار فى نشر صحيح الدين وتأهيل المفتين من أجل مواجهة فوضى الفتاوى والفكر المتطرف.

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وأبدى الوفد تطلع تايلاند إلى مزيد من التعاون فى المجال الدينى وتدريب المفتين مع دار الإفتاء المصرية للاستفادة من خبراتها المتميزة والسباقة فى مجال الإفتاء وتطوير المؤسسات الإفتائية .

وكانت الأمانة العامة لدار الإفتاء، أعلنت عن إطلاق مبادرة «جائزة الإمام القرافى للتميُّز الإفتائى» لتُمنَح سنويًّا خلال المؤتمر العالمى السنوى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، حيث قال الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن جائزة الإمام القرافى التى أطلقتها الأمانة تهدف إلى تشجيع البحث العلمى الشرعى وتقدير دوره فيما يخدم القضايا الفقهية والإفتائية؛ وبخاصة المعاصرة منها، ودعم التميز والإبداع فى مجال البحث العلمى، والنشر فى موضوعات تُثرى الجوانب العلمية والشرعية والفقهية المتعلقة بالفتوى والإفتاء.

وقال نجم، إنه تقرَّر أن يكون يوم العاشر من شهر ذى الحجة 1441هـ الموافق للحادى والثلاثين من شهر يوليه 2020م آخر موعد لتلقى الأبحاث وطلبات المؤسسات الإفتائية للترشح للجائزة، على أن تُرسل الأبحاث وطلبات الترشُّح على البريد الإلكترونى للجائزة: «[email protected]».

وأوضح الدكتور نجم أن الجائزة يُشرف عليها هيئة تتشكل من صاحب الفضيلة رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم والأمين العام وعضوين من أعضاء الأمانة العامة ولجنة من العلماء والأساتذة المتخصصين فى المجالات التى تُطَرح فيها الجائزة.