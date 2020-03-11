شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء القاهرة تستعد للأمطار وتشن حملات لتطهير البلاعات. .صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة القاهرة خطة لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها غدا، وفى إطار ذلك نفذت أجهزة الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، حملات لتطهير بالوعات الأمطار، وإنشاء عدد جديد منها، حيث أن أنشأ حى منشأة ناصر بالوعات أمطار جديدة بطريق الأوتوستراد، ونفذ حى الأزبكية حملة صيانة بالوعات الأمطار بميدان رمسيس، وكذلك حى وسط القاهرة قام بتركيب اغطية بالوعات جديدة بشارعى أمير الجيوش والمعز بالجمالية، ونفذ حى الوايلى حملة تطهير بالوعات الأمطار اسفل نفق الزعفران، وفى حى غرب تم تطهير بالوعات الأمطار فى شارع القصر العينى وميدان التحرير ونفق كمال الدين صلاح.

وفى السياق عقدت محافظة القاهرة اجتماع برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ، لمتابعة خطة استعداد المحافظة لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها الثلاث أيام المقبلة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رعدية أحيانا واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أحيانا واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رعدية أحيانا ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أمطار ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رعدية أحيانا ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أمطار ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أحيانا ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأتربة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أمطار ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رعدية أحيانا ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأتربة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ الحرارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأمطار ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رعدية أحيانا ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأتربة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.