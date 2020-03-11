شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تعقيم سيارات النقل العام وتقليل زمن التقاطر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس هيئة النقل العام والنقل الجماعي، اللواء رزق على، بضرورة تعقيم المركبات بصفة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة وتقليل زمن التقاطر بين السيارات للتقليل من تكدس الركاب مع عقد دورات توعية صحية للعاملين وعمل لوحات إرشادية يتم تثبيتها داخل الأتوبيسات بكيفية التعامل مع مخاطر الفيروس والحد من انتشاره .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بديوان المحافظة، على مديرية الصحة بالقاهرة بمراعاة التعقيم المستمر لجميع المستشفيات والمراكز الطبية وأماكن التجمعات العامة والأماكن السياحية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة وتدعيم القوى البشرية بجميع مستشفيات الحميات والصدر ومنفذ الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي للأطباء وأطقم التمريض المدربة والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالقاهرة لتجهيز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات عند الحاجة إليهم مطالبُا مديرية الصحة بنشر التثقيف الصحي بجميع المدارس ومراكز الشباب فيما يخص أعراض المرض وكيفية الوقاية منه.

وأكد المحافظ على جميع المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ إجراءات وقاية الطلاب بصفة مستمرة وتخصيص مكتب بكل مدرسة للإشراف الصحي وفحص أي حالات اشتباه مشدداً على ضرورة التوعية في طابور الصباح بالمدارس يوميا بإتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين .

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وطالب المحافظ مديرية الشباب والرياضة بعقد ندوات توعية في مراكز ونزل الشباب والأندية مع الحرص على تعقيمهم بصورة دورية.

وشدد المحافظ على جميع الفنادق السياحية بضرورة التعقيم المستمر مع فحص جميع النزلاء والإخطار عن أي حالات اشتباه وسرعة التعامل معها مؤكدا على مديري المديريات التعقيم المستمر بجميع الأماكن داعياً الجميع إتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين كغسل الأيدي والتقليل من المصافحة والتواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة .

وطالب المحافظ مسئولي المساجد والكنائس بضرورة التعقيم قبل وبعد الانتهاء من الصلوات وان تتضمن خطبة الجمعة والعظات في الكنائس إيضاح خطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس .