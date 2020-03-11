شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص خطين ساخنين وغرفة عمليات لتلقى بلاغلات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعاً ضم جميع الأجهزة المعنية بشأن التدابير الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا أكد خلاله أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة سواء فى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية ومنها إجراء الكشف على جميع المسافرين والقادمين من دول العالم المختلفة خاصة التي ينتشر بها المرض أدت بشكل كبير إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات استباقية لكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ونشر الوعى بطرق الوقاية من الإصابة به.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهول من الوضع في البلاد على غير الحقيقة مؤكداً على أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها.

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وأضاف المحافظ أنه يوجد تنسيق كامل مع كافة الأجهزة في الدولة للتعامل مع الفيروس خاصة المستشفيات الجامعية ومرفق الإسعاف مشيراً إلى وجود تواصل مستمر وتعاون مع مسئولي الأماكن التي يوجد بها تجمعات كبيرة كالأندية والمساجد والكنائس لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المترددين عليها من الإصابة بالفيروس .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وربطها مع غرف العمليات الخاصة بالجهات ذات الشأن للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد ورفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والشركات والإحياء التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس والإخطار عن اي حالات اشتباه بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما قرر محافظ القاهرة تخصيص أرقام 23912136 -01205734449 و الخط الساخن 114 للإبلاغ عن أي حالات اشتباه مؤكداً على رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة بضرورة المرور الميداني المستمر لرفع أي مخلفات قمامة والعمل على نظافة الشارع بصفة مستمرة.