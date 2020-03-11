شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تقرر غرامة 300 يورو وحبس 3 أشهر لكل من يخرج من منزله بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، كشف فيه المستشار العمالى مجدى سيد حسنين، عن دخول قرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالى الآن حيز التنفيذ، الذى يمنع الخروج نهائيا من المنازل بسبب كورونا.

وكشف المستشار العمالى مجدى سيد حسنين، فى تقريره لوزير القوى العاملة، أن الحكومة الإيطالية قررت أنه كل من يخرج من منزله عليه حمل تصريح للطوارئ فقط لعدم التعرض للعقوبات، المتمثلة فى دفع 300 يورو والحبس ثلاثة أشهر.

وشدد القرار على منع الانتقال من مدينة إلى أى مدينة أخرى.

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وكانت إيطاليا، قررت اليوم الأربعاء تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قد ذكرت اليوم الأربعاء، أن إيطاليا زادت من تدابيرها الاقتصادية الطارئة وقررت أيضا تعليق مدفوعات أقساط الرهن العقاري، للتخفيف من تداعيات فرض قيود الحجر الصحى على الصعيد الوطنى، وذلك بينما تحارب أوروبا من أجل احتواء أكبر انتشار لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بخلاف الصين.

وقالت الصحيفة - فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى - إن تحركات الحكومة الإيطالية فى هذا الشأن تهدف إلى مساعدة الشركات والعائلات على تجاوز قرارها الذى أصدرته فى وقت متأخر من يوم أمس الأول بحظر جميع التجمعات "غير الضرورية" سواء كانت للسفر أو للتجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد حتى بداية أبريل المقبل.

كما تشمل القيود الأخرى إغلاق مناطق الجذب السياحي فى محاولة لإبطاء انتشار الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات.