شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتابع استعدادات فروع الجامعات الأجنبية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية والقائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية بشأن الزيارة التى قام بها صباح اليوم، لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على استعداداتها التوعوية والوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك برفقه د. هالة بدوى عضو لجنة مكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم منذ قليل، إلى أن الزيارة شملت فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد المستضاف بمؤسسة الجامعات الكندية فى مصر، فرع جامعة كوفنترى المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، فرع جامعة هيرتفوردشاير المستضاف بمؤسسة جلوبال، وتم تفقد مخازن أدوات مكافحة العدوى، والاطمئنان على جاهزية المستشفى وعيادات الطلاب لتنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل تلك الفروع.

وأوضح التقرير أن د. الطيب شدد خلال الزيارة على أهمية التزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع الإجراءات الصحيحة لمكافحة العدوى، فضلاً عن توافر أدوات النظافة والكمامات والمطهرات، وتفقد الطيب المدرجات الدراسية بتلك الفروع، وأجرى مناقشات مع الطلاب وشرح لهم بالتفصيل ما تبذله الدولة من جهود للتعامل مع تلك الأزمة العالمية.

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كما أشار التقرير إلى الحوار المفتوح الذى أجراه مساعد وزير التعليم العالى مع طلاب فروع الجامعات الأجنبية، وأشادوا خلاله بتميز الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بمصر، والتى لا تختلف عن الدراسة بالجامعة الأم، مشيرين إلى اتجاههم للدراسة بالخارج حال عدم وجود هذه الأفرع من الجامعات الأجنبية بمصر، وعبر الطلاب عن رفضهم لتوقف الدراسة فى الوقت الراهن كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة فى ظل حملات التوعية والوقاية، وأنهم يشعرون بالأمان ولا يوجد ما يستدعى القلق او إيقاف الدراسة.

وتطرق التقرير لتوجيهات الدكتور الطيب أثناء الزيارة بمراعاة بروتوكول الوقاية والتعامل مع الفيروس، وضرورة وضع علامات ولوحات استرشادية وتطهير أماكن جلوس الطلاب، وضرورة رفع الاستعدادات القصوى بالعيادات، وتنظيم دورات توعية للطلاب للتعرف على طرق الوقاية، والتعامل مع أى حالات مرضية خاصة بالعدوى التنفسية.

وأشار التقرير لمقترحات الدكتورة هالة بدوى رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث بضرورة تشكيل لجنة فى كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية بمصر لإدارة الأزمة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس، موضحة أهمية وجود غرفة للفرز والتجنيب بعيادات أفرع هذه الجامعات، وذلك لحالات العدوى التنفسية، وكذا ضرورة وجود تواصل مع الطب الوقائى بوزارة الصحة للتنسيق المستمر إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قام بإعداد خطة وقائية من شأنها منع انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة الطلاب، وتشمل: التهوية الجيدة لقاعات المحاضرات، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحية للسعال، والتغذية السليمة، وتجنب ملامسة أى شخص مصاب بالرشح أو الزكام أو الانفلونزا، والتنبيه بفحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه فى الإصابة، والتوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض، وارتداء ماسك جراحى أو كمامة، كما تم اتخاذ اجراءات التعقيم الخاصة بالمدرجات والمعامل وغرف التدريس من تنظيف الأسطح والحوائط يوميًا، واستخدام مطهر يحتوى على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين، والتنبيه على فتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي، والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب فى استخدامها.