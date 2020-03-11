شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الكشف عن المخدرات لـ1200 سائق مدرسى وانخفاض نسبة التعاطى 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 1200 سائق خلال شهر من الفصل الدراسى الحالى وهى الفتره من 9 فبراير وحتى 9 مارس الجارى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية والبحيرة وتبين تعاطى 11 حالة من السائقين ،للمواد المخدرة منهم 7 حالات حشيش و3 ترمادول وحالة مورفين بنسبة تعاطى 1% ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت "القباج" أن اللجنة تواصل العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال العام الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم حاليا التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية ،مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

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وأوضح عمرو عثمان " أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تلقى شكوى بوجود اشتباه فى تعاطى بعض السائقين بإحدى المدراس بمركز ملوى بمحافظة المنيا، وتم الكشف على 5 سائقين يعملون بالمدرسة وجاءت النتيجة سلبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات .

وأشار " عثمان " الى أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية ، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 الف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 الى 12% ، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الدراسى الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % العام الدراسى الماضى، ثم انخفضت حاليا الى 1% ،كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .