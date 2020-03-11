شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة ثقافية تنويرية لمجلة "نور" للأطفال لمحافظتى الأقصر و أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت "مجلة نور" للفتيان والفتيات الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، قافلة تنويرية وثقافية إلى محافظتى أسوان والأقصر بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، وفرعى المنظمة فى إطار خطتها للتواصل مع كافة الأطفال والشباب بمختلف المحافظات، وعمل جلسات حوارية مع الأطفال حول أهمية القراءة والثقافة والمواطنة والتعايش ونبذ الأفكار الإرهابية وكيفية مواجهة الشائعات.

ضم برنامج القافلة، زيارة وفد المجلة لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأسوان واستقبلهم بالنيابة عن نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان- أباء المطرانية وفى مقدمتهم القمص داوود حليم، وبحضور ممثلى لجنة العلاقات العامة بالكنيسة.

وأشاد القمص داوود حليم بمحتوى المجلة، مشيرًا إلى أن إطلاق مجلة أطفال مصرية هى بداية سلوك الطريق الصحيح لبناء الشخصية المصرية منذ الصغر على ما اعتدنا عليه من سمات طيبة وأخلاق كريمة يمتاز بها الشعب المصرى، والتى نحن فى أمس الحاجة إليها فى الوقت الراهن وفى المستقبل، وفى ختام الزيارة أهدى الوفد مجموعة من إصدارات المجلة لمكتبة المطرانية.

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كما تضمن برنامج القافلة عددًا من الزيارات بأسوان أبرزها، مدرسة السلام أكاديمى ومعهد فتيات أسوان الإعدادى الثانوى النموذجية، ومعهد الفتح المبين الابتدائى بالمحمدية، ومعهد أسوان الابتدائى النموذجى للغات، وتم تكريم فريق عمل المجلة من مدرسة سانت تريزا.

كما قام الفرع بزيارة محافظة الأقصر بالتنسيق مع فرع المنظمة، حيث قام وفد المجلة بعمل جولات بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود، ومعاهد نجع الطويل الأزهرى بالأقصر، ومدرسة المستقبل .

ضم وفد المجلة عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير المجلة، وخالد الجابرى مدير إدارة المكتبات بالأزهر الشريف، عمرو ربيع منسق العلاقات الخارجية بالمجلة، أحمد الحسينى منسق بالمجلة.