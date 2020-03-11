شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تزويد فرق أطفال بلا مأوى بالبطاطين والمعونات لمواجهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة مديريات التضامن الاجتماعى ومراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوي والتدخل السريع والهلال الأحمر المصرى على مستوى محافظات الجمهورية باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد.

وأوضحت القباج أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مراجعة خطة الهلال الاحمر المصري لمواجهة لتقلبات الأحوال الجوية.

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وجارى استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة و التي تشمل حقائب الإسعافات الاوليه و اجهزه الصدمات وتم التأكد من جاهزيه المخزون الخاص بادوات الإغاثة في جميع الفروع و الفروع الإقليمييه كما تم وضع اليات المتابعه الدقيقة من غرفه العمليات المركزيه للأحداث و الربط مع شركاء العمل و إعداد التقارير

كما شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل .

وكان مجلس الوزراء، قد قرر فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.