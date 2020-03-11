شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين عن طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه عقب المؤتمر الصحفي للوزير بمجلس الوزراء تم التنسيق مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء والتأكيد على تسهيل الخدمات النوعية ممثلة في غرفة إدارة الأزمة بكل محافظة.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أن هناك نشر واصطفاف للسيارات الخاصة بالكسح والنظافة وشفط المياه بجميع المحافظات منذ الآن، منوهًا بأنه تم التنسيق مع كافة المحافظات المتوقع تساقط أمطار غزيرة بها.

وتابع، أنه تم تجهيز كافة الوحدات والقطاعات النوعية الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي موجودين مع رؤساء الأحياء على الأرض من اليوم لإدارة الأزمة، مناشدًا المواطنين بالمحافظات بالبقاء في المنزل أيام الخميس والجمعة والسبت، وعدم الخروج حال عدم وجود ضرورة لذلك، وعدم ترك السيارات أعلى البالوعات الخاصة بصرف المياه، أو أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية.