شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة 4 قيادات وإحالة 224 موظف للتحقيق في حملة لمحافظة الدقهلية والرقابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة مشتركة بين محافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية عن إقالة 4 قيادات بالصحة والتربية والتعليم، وإحالة 224 من العاملين بقطاعات الخدمات المختلفة للتحقيق لتغيبهم وانصرافهم بدون إذن وإعدام 7 طن و664 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإنذار وغلق 23 منشأة وتحرير 126 محضرًا.

كانت حملة مكبرة خرجت على مستوى مركز محلة الدمنة استمرت لمدة 14 ساعة، يقودها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، وبمشاركة نحو 200 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانًا أكدت فيه إقالة رئيس وحدة طب الأسرة بمحلة الدمنة بسبب الإهمال والتقصير بالإضافة إلى نقل جميع العاملين بوحدة البلهارسيا إلى مديرية الصحة وإعادة توزيعهم إلى أماكن أخرى، وتم إحالة مدير المدرسة الفنية التجارية للتحقيق ومسئولي دفاتر الحضور والانصراف بسبب التقصير والإهمال في نظافة المدرسة وإحالة مدير مدرسة محلة دمنة الثانوية العامة المشتركة إلى التحقيق بسبب الإهمال والتقصير وسوء حالة النظافة ووجود رواكد بالمدرسة وغياب جميع الطلاب، كما قرر إحالة مدير مدرسة الشهيد محمد حسن مقرش إلى التحقيق وجميع العاملين بالمدرسة بسبب سوء حالة النظافة وارتفاع نسبة الغياب.

وفى قطاع الصحة تم غلق 5 منشآت غذائية لوجود خطر داهم وتحرير 67 محضرا لمنشآت غذائية وصيدلية وتجمع قمامة وإعدام 7طن و150 كيلو أغذية ومنتجات لتغير في الخواص وسوء التخزين وإحالة 6 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وفي قطاع الطب البيطري تم تحرير 4محاضر لمحلات جزارة وضبط 266 كيلو لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج السلخانة.

وفي قطاع التموين تم تحرير 12 محضر مخالفة لعدد من المخابز لبيع الدقيق المدعم ونقص في الوزن وبيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر وضبط 248 كيلو لحوم بلدية طازجة للذبح خارج السلخانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وفي قطاع الزراعة تم المرور على 4 جمعيات زراعية والتأكد من صرف جميع الأسمدة الزراعية للمزارعين.

وفي قطاع التربية والتعليم تم المرور على 7 مدارس وتلاحظ غياب جماعي لأغلبية الطلاب وتم إحالة 100 من العاملين بهذه المدارس إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل وتم تحرير 30 مخالفة إدارية وتحويلها أيضا للشئون القانونية للتحقيق فيها.

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وفي قطاع المعاهد الأزهرية تم المرور على 6 معاهد وتلاحظ وجود نسبة غياب عالية بين التلاميذ وتم إحالة 2 من العاملين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

وفي قطاع الاوقاف تم المرور على 9 مساجد وزاوية وتلاحظ وجود 2 مسجد مغلقين ووجود مسجد في حالة إحلال وتجديد.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم المرور على 11 منشأة مختلفة عبارة عن حضانات وجمعيات أهلية وتم إغلاق 8 حضانات تعمل بدون ترخيص.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم المرور على مركز شباب منية محلة دمنة وتم إحالة 3 من العاملين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل وإحالة المدير التنفيذي والمشرف المالي إلى التحقيق لوجود مخالفات مالية وإدارية بالإضافة إلى إحالة مسؤول التفتيش المالي والإداري بإدارة شباب المنصورة للتحقيق لعدم قيامه بفحص ومراجعة الاعمال الإدارية بالمركز، وأيضاً تم المرور على مركز شباب محلة دمنة وتم تكليف مدير المركز بإزالة القمامة ونظافة المكتبة وإزالة المخالفات الموجودة بالملعب والتنسيق مع مسئولي مدينة محلة دمنة لتجديد رخصة سور الملعب واستخراج رخصة سور للمبني الإداري بالإضافة إلى نقل عهدة أجهزة الحاسب الآلي غير المستغلة.

وفي قطاع القوى العاملة تم المرور على 21 منشأة تبين وجود مخالفات لقانون العمل من ناحية حقوق العمال والسلامة والصحة المهنية وتم إنذار 10منها ومنحها مهلة شهرا لإزالة المخالفات وتم تحرير 11 محضر فوري لمنشآت صناعية مختلفة.

وفي قطاع الطرق تم توجيه معمل مديرية الطرق لأخذ عينات من طبقات الأسفلت للأعمال المنفذة من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بشوارع مدينة محلة دمنة وجاري إجراء الاختبارات المعملية على عينات الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتم مسح طريق ترعة سلامون القماش ومحلة دمنة الترابي.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم المرور على جميع محطات المياه والصرف الصحي وتم سحب 32عينة وتحليلها وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات .

وفي قطاع الكهرباء تم المرور على 34 منشأة ومنزل وتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي لأحد معامل تفريخ الدواجن ورفع عدد معطل بأحد المخابز بالإضافة إلى رفع عداد معطل بمحطة صرف صحي محلة دمنة وتحرير محضر لأحد الشقق السكنية لمخالفة شروط الترخيص .

وفي قطاع التفتيش المالي قامت المديرية المالية بالمرور على عدد من الوحدات الإدارية شملت مجلس مدينة محلة دمنة ومدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسي ومركز طب الأسرة بمحلة دمنة ففي مجلس المدينة تبين وجود 3 سيارات معطلة و2 ترو سيكل ووجود كميات كبيرة من الخردة المعدنية لم يتم بيعها بالإضافة إلى 130 كشاف إنارة غير مستغلين، وفي مدرسة منية محلة دمنة تبين وجود 20 جهاز حاسب آلي غير مستغلين منهم 11 جهاز معطل بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الرواكد ووجود العديد من الشروخ بالمبني ينبغي إصلاحها، وفي مركز طب الأسرة تلاحظ وجود إهمال جسيم بترك المبني مفتوح وبدون أي تأمين.

وفي قطاع المتابعة والتفتيش بالمحافظة تم المرور على عدد 3 مدارس وتم إحالة 105 من العالمين لانصرافهم بدون إذن وتغيبهم عن العمل وأيضاً تم المرور على مجلس مدينة محلة دمنة وتم إحالة 5 من العاملين للتحقيق للتغيب عن العمل وكذا مسئولي الاشغالات والحجز الإداري والبيئة لوجود مخالفات إدارية.

حملة مشتركة لمحافظة الدقهلية و الرقابة الإدارية

حملة مشتركة لمحافظة الدقهلية و الرقابة الإدارية

حملة مشتركة لمحافظة الدقهلية و الرقابة الإدارية