شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج توقع اتفاقية شراكة مع «القاهرة» في التعليم المدمج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة وقّعت مع جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور عثمان الخشت، اتفاقية شراكة في مجال «التعليم المدمج» وهي الاتفاقية الأولى التي توقعها جامعة القاهرة مع الجامعات الأخرى في هذا المجال.

وأضاف عزيز، في تصريحات، الأربعاء، أن الاتفاقية جاءت تأكيداََ على ضمان تحقيق فلسفة التعليم المدمج بالتعلم، من خلال دمج التعلم التقليدى «محاضرات» مع التعليم الإلكتروني «برمجيات واختبارات وتكليفات».

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أوضح أنه بموجب هذا الاتفاق تلتزم جامعة سوهاج بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتدريس المحاضرات التقليدية، وأداء التدريبات المعدة بالوسائل الإلكترونية داخل معامل الكمبيوتر بالجامعة، كما تتولى جامعة القاهرة إعداد وتقديم المادة العلمية التقليدية والإلكترونية اللازمة للتعلم.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن نظام التعليم المدمج الجديد يجمع بين نظام التعليم الافتراضي والإلكتروني، الذي يعتمد على المحاضرات والفصول الدراسية، فضلاً عن استخدام شبكة الإنترنت وشبكة معلومات الجامعة، لافتا إلى أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات جامعة القاهرة سواء على مستوي مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوي الدراسات العليا، هي برامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية.

من جهته، قال الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، إنه طبقا لهذه الاتفاقية يطرح المركز برامج مركز جامعة القاهرة وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق به التقدم بأوراقهم، ومستندات تسديد الرسوم إلى المركز، ولا يعد قبول الطالب نهائيًا إلا بعد اجتيازه امتحان القبول في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، وبعد إتمام الدراسة يحصل الطالب على شهادته من جامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ مركز جامعة سوهاج للتعليم المدمج اعتباراً من الفصل الدراسي مارس ٢٠٢٠، بتفعيل برنامج علوم الأعمال، والذي يمنح للخريج بكالوريوس التجارة في علوم الأعمال، وسيتم النظر في تفعيل البرامج الأخرى تباعاً.