شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، في الرابعة والنصف، مساء الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة، إذ تتراوح سرعة الرياح ما بين 22-28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-4 امتار والضغط 1005 ملل بار .

وبحسب بيان، رفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، نظرًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة، من مساء الأربعاء وحتى السبت، مما يؤدي لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ووجه اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع جميع الأنشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.