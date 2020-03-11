شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب «رياضية المنيا» يطلق ماراثون «رياضة تجمعنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «رياضة تجمعنا»، نظم اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بالمنيا، بالتعاون مع فريق «طلاب من أجل مصر» ومكتب رعاية الطلاب بالكلية، مسابقة اختراق ضاحية «ماراثون»، برعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق محمد صلاح، عميد كلية التربية الرياضية.

انطلق الماراثون من أمام مبني رئاسة الجامعة منتهياً بكلية التربية الرياضية لمسافة 2 كيلو متر داخل الحرم الجامعي، وأطلق شارة البدء عميد الكلية بحضور الدكتور عاطف أبوناموس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.