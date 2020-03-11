شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تعقيم مبنى الديوان العام ومجالس المدن والوحدات ضد «كورونا‬» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقًا للبروتوكول العلاجي والوقائي ولحين ورود نتائج العينات.

وأوضح المحافظ أنه يوجد 708 سرير لدى تلك المستشفيات، وتم توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين بهذه المستشفيات لمنع انتشار العدوى، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات اللازمة لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى تخصيص غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة وتخصيــص رقم (2176089) للإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وإعداد فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات المشتبه بها والتعامل معها، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية، ونشر بوسترات الوقاية وتعريف الحالة على جميع المستشفيات والوحدات في كافة إدارات المحافظة.

وقرر محافظ المنوفية منع التوقيع بالبصمة الالكترونية للعاملين بمختلف المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، واستبدالها بالدفاتر الورقية، كما تم تطهير وتعقيم مبنى الديوان العام والوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة، وكذا تعليق جميع الفعاليات والاجتماعات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.