شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الحكومة لا تتدخل في عمل الأحزاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة طوخ، أن الحكومة لا تتدخل في عمل الأحزاب طبقا لنص الدستور والقانون وأن فكرة دمج الأحزاب السياسية في كيان واحد أو عدة أحزاب أمر مستحيل ومستبعد حاليًا، موضحًا أن معنى الدمج في هذه الحالة هو تخلي الحزب عن هويته وشخصيته ويذوب في حزب آخر.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمها، اليوم الأربعاء، مجمع إعلام بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات حول المشاركة السياسية في ضوء قانون الأحزاب، بحضور منى الحديدي، مدير مركز الإعلام، وريم حسين، مدير مركز النيل، ومشاركة شباب الجامعة والتنظيمات الحزبية والنقابية والعمالية.

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وأشار إلى أن من يعمل في المجال السياسى عليه أن يبتعد عن الوعود الكاذبة أوالبراقة لأن الجماهير لديها وعي، وتستطيع أن تفرق بين أصحاب الوعود الصادقة وأصحاب الوعود الكاذبة، ناصحًا الشباب بأهمية الابتعاد عن الكذب والتضليل مهما كانت النتائج.

وأضاف الدكتور رمضان عرفة، مدير الإدارة العامة لإعلام القليوبية، أن الإصلاح السياسى مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير، لافتاً إلى أن تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا، وذلك من خلال التأهيل والتمكين على أرض الواقع وهذا ما لم نشهده من قبل، واصفًا عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعصر الذهبي في تمكين الشباب.

وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون بضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية حتى ينصلح حال المحليات.