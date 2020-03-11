شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الري: إيقاف إجازات جميع العاملين والفنيين لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة أعلنت فترة الطوارئ خلال الفترة القادمة استعدادًا لسوء الأحوال الجوية من خلال تجهيز الترع والمصارف لاستيعاب أي كميات من الأمطار، وتطهير مخرات السيول وتوزيع سيارات الشفط بالأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها.

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء كافة الإجازات للعامليين والفنيين لسرعة التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أنه تم إنشاء سدود أرضية ومنشآت صناعية خلال الفترة الماضية خاصة في مطروح وسلاسل جبال البحر الأحمر وغيرها لتحول المحنة لمنحة والاستفادة من مياه الأمطار في سد العجز المائي الذي نعاني منه.