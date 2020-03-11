شكرا لقرائتكم خبر عن حالة محتجزة في مستشفى العريش.. ما علاقتها بـ«كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة والسكان في شمال سيناء، أن الحالة التي جرى عزلها بمستشفى العريش هي حالة اشتباه رئوي وليست اشتباه كورونا المستجد.

وأعلنت المديرية في بيان بخصوص ما تردد عن عزل حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العريش العام أنه كإجراء احترازي قامت به مديرية الصحة والسكان، جرى أخذ عينات من الحالة للتأكد من سلبيتها لفيروس الإنفلونزا وكورونا المستجدة، وأن العينات في طريقها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة.

Advertisements

وأكد البيان أن الحالة تخضع الآن لتلقى العلاج المناسب بالمستشفى، وتفيد المتابعة الدقيقة للحالة استجابتها للعلاج والتحسن، وأنه فور ورود نتائج التحليل سيتم النشر فورًا.

وذكرت المديرية في بيانها أنه تم التنسيق مع الادارة الطبية بالجامعة وامدادها بكافة المعلومات والاجراءات الوقائية اللازمة.

وأهابت المديرية في بيانها بعدم تداول أخبار من شأنها إشاعة الذعر بين المواطنين والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى لمنع انتشار العدوى بالأمراض الفيروسية التنفسية وأهمها المداومة على غسل الأيدي بالماء الجاري والصابون، وتطهير الأسطح بالمطهرات وخاصة الكلور، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، والاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع مستوى المناعة.