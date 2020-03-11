شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تقرر تغيير اسم نادي «مصمص» الرياضي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس هشام حطب، تعديل اسم نادي مصمص الرياضي الكائن بحي عابدين في القاهرة إلى نادي طيبة الرياضي، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء. 59 تابع تامين by Abdel Fattah Badawy on Scribd

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