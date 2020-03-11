شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي الأمريكي يعلن تعافيه من فيروس كورونا: أشكر الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الصحفى الأمريكي، بموقع «تيك رادار»، مات سويدار، تعافيه من فيروس كورونا بعدما تم الاشتباه في إصابته بمصر خلال تواجده في الأقصر قبل أيام، متوجهًا بالشكر للأطباء المصريين وكافة أصدقاءه القدامى والجدد داخل مصر.

وتوجه سويدار برسالة على حسابه بموقع «تويتر»، شكر خلالها الطاقم الطبى في مصر، مؤكدًا أنه معافى من كورونا، وبعث برسالة آخرى إلى أصدقائه وعائلتهم قائلا إنه يفتقدهم.