شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات مستثناة من إجازة الخميس (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، منج جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، لظروف الأحوال الجوية الحادة المتوقعة غدًا.
واستثنى القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أنه العاملين في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل هيئات النقل والإسعاف والمستشفيات والشرطة والمطافئ والمخابز والمطاحن وخدمات المياه والصرف الصحي.
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