شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7 حالات من مصابي فيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى العزل بمطروح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مغادرة 7 حالات من المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، مستشفى العزل في مطروح بعد تماثلهم للشفاء.

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