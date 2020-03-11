شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا في القاهرة: 1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكندي في القاهرة، جيس داتون، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا وصل إلى 1.7 مليار دولار، وإن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح مصر نتيجة الصادرات المصرية من الذهب إلى كندا، معرباً عن تفاءله بمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين والتى شهدت خلال الاعوام الاخيرة تقدما ملحوظا.

وأوضح «داتون»، خلال لقائه مجلس ادارة الغرفة التجارية في الاسكندرية برئاسة احمد الوكيل، ظهر الأربعاء، أن الاقتصاد المصرى يعد من افضل الاقتصاديات في منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا من حيث النمو وهذا ما اكدته تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات مالية واقتصادية عالمية في هذا الشأن .

ولفت إلى أن مصر تعاقدت مع بلاده لتوريد 12 طائرة من طراز «إير باص» وتم بالفعل توريد 6 طائرات منها وجارى استكمال تصدير باقى الصفقة المبرمة بين الجانبين مما سيساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجارى بين مصر وكندا بعد ميله لصالح مصر نتيجة الصادرات المصرية من الذهب خلال السنوات الماضية.

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وأشار إلى زيارة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدينة، إلى كندا لحضور أكبر معرض على مستوى العالم في مجال التعدين حيث جرى الاتفاق على مشاركة الشركات الكندية في المشروعات التعدينية المتوقعة في مصر خاصة بعد صدور التعديلات التي ادخلت على عدد من قوانين الاستثمار وخاصة التعدين والتنقيب والتى ستكون بمثابة حافزا كبيرا للشركات الكندية لمضاعفة استثمارتها في مصر.

ولفت السفير الكندى إلى ان بلاده تدرس حاليا دراسة توجهات واولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمجالات الاستثمارية والاقتصادية للتعاون مع السوق المصرى بما يحقق استفادة الشركة للجانبين خاصة في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة واعادة التدوير والبنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات .

بدوره أكد احمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسكندرية، إن اللقاء مع السفير الكندى ناقش سبل دعم التعاون المشترك بين الغرفة التجارية في الإسكندرية والسفارة الكندية من خلال التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين والاتفاق على أطر التعاون واهم المجالات المتاحة للتعاون بين الجانبين خاصة، وأن كندا تولى اهتمام كبير بزيادة استثمارتها في الإسكندرية.

وأضاف «الوكيل» أنه تقرر عقد مؤتمر موسع في 18 مارس الجارى تنظمه الغرفة التجارية في الإسكندرية لمناقشة تداعيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بـ«كورونا المستجد» على مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.