شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تطالب سماح أنور بتقديم إقرار الحالة الاجتماعية بسبب معاش والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه تمت دراسة حالة استحقاق الفنانة سماح أنور وشقيقها أشرف عن معاش والدها الراحل الصحفى أنور عبد الله والذى توفى فى شهر يوليو منذ 12 عاما تقريبا، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بالنقابة وبإشراف حمّاد الرمحى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة المعاشات .

وأضافت محمد شبانة في بيان له أن اللجنة قررت بعد دراسة الملف ووفق لوائح النقابة أنه على الفنانة سماح أنور تقديم حالتها الاجتماعية منذ عام 2008 وحتى الآن، مع تقديم شهادة من مصلحة الضرائب من تاريخ وفاة الوالد عن كل سنة وحتى العام الحالى، تفيد دخلها خلال تلك الفترة وأنه بالنسبة لأشرف عبد الله شقيق الفنانة فإستحقاقه للمعاش مرهون بحالته الصحية واذا كان غير قادر على الكسب فيستحق المعاش .

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وذكر محمد شبانة أنه تم دراسة موقف استحقاق الفنانة للمعاش والدها بعد 24 ساعة من تقديمها الطلب مع التأكيد لها فى اتصال هاتفى ترحيب النقابة بها وبعائلة والدها الكاتب الصحفى الكبير الراحل أنور عبد الله فى آى وقت .