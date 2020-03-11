شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى يكشف لـ"الخليج 365" مسارات نقل الأسلحة والإرهابيين إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري عن خروقات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور القتال بطرابلس، مشيرا إلى أن هدنة وقف إطلاق النار هشة للغاية بسبب عدم التزام المسلحين بها.

وأكد المسماري في حوار شامل لـ"الخليج 365" -ينشر لاحقا- استمرار قطر فى تمويل العمليات الإرهابية وتوفر الغطاء السياسي والديني من خلال أبواقها منهم الغرياني والصلابي والقرضاوي، مشيرا إلى زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تونس محاولة لحصار القوات المسلحة الليبية.

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وأشار اللواء أحمد المسماري إلى أن الأسلحة تنقل جوا من عدة مطارات إلى ليبيا من تركيا وكذلك بحرا لدعم المليشيات المسلحة، موضحا أن القوات المسلحة الليبية استهدفت في عدة مناسبات مخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات التي تستقبل سفن تركية تهرب أسلحة لطرابلس.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي قد تطورات بشكل لافت في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن التنظيم يقاتل بأفرعه وأذرعه في عدة دول أفريقية منها الجزائر والصومال ومالي ويتحرك بشكل عنقودي معقد للغاية، داعيا إلى مواجهة تحرك التنظيم في تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوفه.

وتعليقا على تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى، أكد اللواء أحمد المسماري أن السلطات المصرية طبقت القانون على الإرهابى ونال جزاؤه وهو ما يؤكد قدرة الجيشين المصرى والليبى على انفاذ القانون، مضيفا: "إعدام عشماوى رسالة لكل إرهابي أن سلاح القانون قادر على الردع."