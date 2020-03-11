شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لبروكسل فى بداية جولة أوروبية تشمل كلا من بلجيكا وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأربعاء، إلى بروكسل، وذلك في مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من بلجيكا وفرنسا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل لبحث تطورات علاقات التعاون وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

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وأضاف حافظ، أن الوزير شكري من المقرر أن يعقد مشاورات ثنائية مع كبار المسئولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس، حيث من المتوقع أن تشمل مباحثات الوزير شكري آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيستعرض خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، وآخر مستجدات ملف سد النهضة.