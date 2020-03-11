شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إلغاء الإجازات بديوان الوزارة والمديريات غدا لمتابعة سير عمل المخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء إجازات مفتشو التموين وديوان عام الوزارة والمديريات بالحافظات المختلفة غدا الخميس، لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزير على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخبز المدعم، كما وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمل المخابز غدا على مستوى الجمهورية وتوفير كافة احتياجاتها من الخبز .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا تم إرساله إلى مديريات التموين بشأن صرف حصص الاقماح المخصصة للمطاحن عن يومى الخميس والجمعة اعتبارا من يوم الأربعاء، تحسبًا سوء الطقس والأحوال الجوية حتى تتمكن المطاحن من انتاج الدقيق وصرفه للمخابز آيضا لإنتاج الخبز المدعم المواطنين بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين .

يذكر أن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كان قد كشف أنه من المنتظر بداية من غد الخميس تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى .

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وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سبب موجة الطقس السيئ التى ستتعرض لها البلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متزامن مع منخفض جوى أخر متعمق فى طبقات الجو العليا، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى، متوقع أن تشهد اعتبارا من يوم غدا الخميس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تساقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس .

كما يصاحب ذلك انخفــاض فى درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة موجة الطقس السيئ من السبت.