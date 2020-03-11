شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية وتعدل الجدول المدرسى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي.

ووجه الوزير، مديرى المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.

كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التى تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأى العام، والنيل من الأمن القومى المصرى، والتشكيك فى شفافية الدولة المصرية.

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وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عقدت اجتماعًا عالميًا عصر الأمس عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك فيه حوالى 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء فى المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لقد شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية فى هذا الملتقى الدولى وآثرت أن أشارككم الخريطة المرفقة والتى توضح عدد البلاد التى قررت إيقاف الدراسة (اللون الأخضر) وأخرى أوقفتها جزئيا (اللون الأصفر) والغالبية العظمى التى تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم أن عدد الدول التى أوقفت الدراسة كليا هو 15 دولة وتم الإيقاف جزئيا فى 14 دولة بينما "تسير الدراسة بشكل طبيعى فى 166 دولة حول العالم".

وقد تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلى الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة.