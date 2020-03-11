فيديو.. اعرف مخاطر البصمة فى نقل فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قررت الحكومة إعفاء الموظفين من استخدام جهاز بصمة الأصابع في تسجيل الحضور والانصراف، فى محاولة لاتخاذ إجراء وقائى ضد فيروس كورونا، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على مخاطر البصمة في نقل فيروس كورونا الجديد، وفقاً للأبحاث العلمية، وبحسب ما ذكر موقع "live mint". اعرف مخاطر البصمة فى نقل فيروس كورونا -1قررت الحكومة إعفاء الموظفين من استخدام البصمة للوقاية من فيروس كورونا. -2أثبتت الأبحاث أن البصمة تنقل العدوى بالأمراض والفيروسات المختلفة، ومنها كورونا. Advertisements -3معظم دول العالم اتبعت هذا الإجراء الوقائى. -4كيف ينتقل فيروس كورونا من خلال البصمة؟ -5ينتقل كورونا من خلال لمس الأسطح المصابة. -6قد يتساقط الرذاذ من المريض المصاب بفيروس كورونا الجديد ويظل عالقاً على الأسطح ثم يلمسها شخصاً سليم فتنتقل له العدوى. -7 يجب تجنب لمس الأسطح، مثل: البصمة ومقابض الأبواب وغيرها. -8يعيش الفيروس على الأسطح الصلبة ما بين 4 و5 أيام، كما قد يظل معديا لمدة تصل إلى 9 أيام.

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