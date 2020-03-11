شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف حصص المطاحن والمخابز ليومى الخميس والجمعة تحسبا لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا تم إرساله إلى مديريات التموين بشأن صرف حصص الاقماح المخصصة للمطاحن عن يومى الخميس والجمعة اعتبارا من يوم الاربعاء تحسبًا سوء الطقس والاحوال الجوية حتى تتمكن المطاحن من انتاج الدقيق وصرفه للمخابز أيضا لإنتاج الخبز المدعم المواطنين بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين .

وكان كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر بداية من غد الخميس تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى .

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سبب موجة الطقس السئ التى ستتعرض لها البلاد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متزامن مع منخفض جوى أخر متعمق فى طبقات الجو العليا، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

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وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى، متوقع أن تشهد اعتبارا من يوم غدا الخميس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تساقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس .

كما يصاحب ذلك انخفــاض فى درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة موجة الطقس السئ من السبت.











