شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: خروج 7 حالات من مصابى كورونا من الحجر الصحى بعد تعافيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، خروج 7 حالات من مصابى كورونا من الحجر الصحى بمطروح بعد تعافيها.

وكان رئيس الوزراء قد أكد على ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالى لتعامل الدولة مع فيروس "كورونا" المستجد، وكذا نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، مُوجهًا فى هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.

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كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالرغم من أن الدولة وكافة أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية فى التعامل مع ملف مواجهة فيروس" كورونا" المُستجد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره فى بعض مناطق العالم، إلا أنه مع ذلك هناك بعض الفئات اعتمدت للأسف على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، وهو ما أعطى صورة سلبية فى الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف، كما أعطى فى الوقت ذاته انطباعًا خارجيًا مغلوطًا عن انتشار المرض فى مصر بصورة كبيرة، وهو ما نتج عنه اتخاذ بعض الدول لعددٍ من الإجراءات ضد مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التى من شأنها ردع كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهًا فى هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، كما شدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حاليًا، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذى أصاب العديد من مواطنى الدول المختلفة، وهو ما يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أى كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخبارًا كاذبة عن الوضع فى مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.