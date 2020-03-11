شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد فرنسى وألمانى يستكمل رحلة نيلية بمصر بعد تأكد عدم إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالسائحين الذين كانوا على متن إحدى الفنادق العائمة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، قرر السائحون استكمال رحلتهم النيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان.

والتقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة بهم قبل سفرهم إلى أسوان، مشيرة إلى أن هؤلاء السياح الذين هم من دولة فرنسا ودولة المانيا أشادوا بالإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان على صحة السائحين والعاملين فى القطاع السياحى بصفة خاصة والمواطنين المصريين بصفة عامة، كما اعربوا لها عن سعادتهم بالاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.

وقد غادر هؤلاء السائحين مدينة الأقصر متجهين إلى مدينة أسوان على متن فندقهم العائم لاستكمال رحلتهم عبر النيل والاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الاثرية والسياحية التى تتميز بها مدينة أسوان والتى من بينها معبد فيلة وجزيرة الفنتين ومعبدى أبو سمبل.

فى حين غادرت مساء أمس الثلاثاء مجموعة تتكون من 46 سائح فرنسى وأمريكى، الذين كانوا على متن الفندق العائم الذى تم الاعلان عن وجود 45 حالة إيجابية به، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار انه قد غادرت صباح اليوم الأربعاء مجموعة اخرى تتكون من 17 سائحا هنديا كانوا على متن نفس الفندق العائم وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم وقد وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

وقد استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى جميع الوفود بمطار القاهرة الدولى بالورود ترحيبا بقدومهم تمهيدا لسفرهم إلى بلادهم.



