شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تعلن الطوارئ وإجازة بالقطاعين العام والخاص بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان الحكومة الطوارئ ومنح العاملين بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال إجازة غدا الخميس، بسبب حالة الطقس السيئ، كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن منها 27 تحولت من إيجابية إلى سلبية، وتأجيل مباريات الغد في الدورى المصرى.

أمطار تصل لحد السيول.. الحكومة تعلن الطوارئ وتعلق الدراسة وتناشد المواطنين بعدم الخروج.. وزير الإعلام: الإجازة ليست للنزهة والطقس غدا أزمة.. ومطروح والجيزة والوادى الجديد أكثر سقوطا للأمطار

أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت القادم، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها مصر، وناشدت المواطنين نتيجة للطقس السيئ غير المسبوق بعدم الخروج يومى الخميس والجمعه، إلا للضروره القصوى.





السيسي يعزى كونتي فى ضحايا كورونا ويعرب عن تضامن مصر مع إيطاليا لتجاوز المحنة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.





الصحة: تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن منها 27 تحولت من إيجابية إلى سلبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التى تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم الأربعاء، مما يعنى أن تلك الحالات الـ27 فى طريقها للشفاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصرى ضمن الأربعة حالات التى تم الإعلان عن إصابتهم يوم الإثنين الماضي.





10 قرارات هامة للحكومة اليوم.. إحلال المركبات التى تعمل بالبنزين ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما.. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحى الحالى..والموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء

استعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتي تناولت أهم التحديات التي تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.





الزموا المنازل.. موجة شديدة من عدم الاستقرار تضرب البلاد غدا لمدة 72 ساعة.. أمطار شديدة الغزارة تصل للسيول ورياح وعواصف ترابية.. والأرصاد تكشف حقيقة إعصار "التنين".. وتؤكد: منخفض جوي.. فيديو وصور

تحذيرات شديدة اللهجة من خبراء هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، في ظل توقعات خبراء هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.





سفارة مصر بالرياض تنسق مع مصر للطيران تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين

عقدت خلية الأزمة التى شكلتها السفارة والقنصلية المصرية فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمتابعة كافة التطورات المتعلقة بإعادة بعض الفئات من المواطنين المصريين المتواجدين فى المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى أرض الوطن.





البنوك والبورصة إجازة رسمية غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 .

مصر تنتج سبيكة منجنيز لأول مرة سبتمبر المقبل باستثمارات 120 مليون جنيه

كشف جمال هنداوى، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم تصنيع سبيكة جديدة، لأول مرة في مصر في شركة سيناء للمنجنيز، وهى سبيكة "سيليكو منجنيز"، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل حيث تم البدء في الإنتاج التجريبى .





وزير التعليم: الدراسة تسير بشكل طبيعى فى 166 دولة حول العالم

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عقدت اجتماعًا عالميًا عصر الأمس عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك فيه حوالى 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء فى المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا علي التعليم حول العالم.





الرى: مصر ستشهد سقوط كمية أمطار غير مسبوقة

قالت الدكتورة ايمان سيد رئيسة مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى، إنه من المتوقع هبوط أمطار الليلة معظمها في المناطق الصحراوية ومرسي مطروح والجيزة.

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فيديو.. مليونيرات على الورق.. ”الخليج 365” يكشف: تنظيم عصابى استغل النساء الفقيرات ببورسعيد فى تأسيس شركات وهمية لاستيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات.. والضحايا تطاردهن أحكام غيابية بالسجن وغرامات بالملايين

وسط أكوام من القمامة، فى مناطق عشوائية بمحافظة بورسعيد، هنا تقطن عدد من سيدات الأعمال.. هؤلاء هن المليونيرات على الورق؛ "م. ع" امرأة خمسينية تقطن "عشة" عبارة عن حجرة خشبية بمنطقة السيد متولى، التي تعد من أفقر مناطق محافظة بورسعيد وأكثرها عشوائية، تروى قصة مثلت حال مئات الضحايا من السيدات الفقيرات، التي استغلت عصابة من المهربين فقرهم وحاجتهم الملحة للمال، لخداعهن واستخدام أسمائهن في تأسيس شركات استيراد وهمية أغرقت مصر بآلاف البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، ربحوا المليارات التي أهدروها على اقتصاد الدولة، وراح ضحيتهم المئات من الفقيرات اللاتى لا ناقة لهن ولا جمل.





ضحية جديدة للنوادى الصحية في مصر.. "ندا" دخلت غرفة "سبا" لعمل جلسة علاج طبيعى فخرجت جثة هامدة بعد نشوب حريق ومعها فتاة أخرى.. والدها: بنتى عروس لم يمر على زواجها شهور.. التحقيقات: المكان غير مرخص.. وحبس صاحبه

ضحية جديدة تضاف إلى ضحايا النوادى الصحية في مصر، بعدما تزايد فيها حالات الوفاة بداخلها، نتيجة عدم توافر عوامل الأمان، والاشتراطات الأمنية، بداخلها كما أن معظمها غير مرخص، كما هو الحال في النادى الصحى الذى لقيتا فيه فتاة وعاملة فلبينية مصرعهما بداخله عقب نشوب حريق فى "السبا" في منطقة النزهة.





إيطاليا تقرر غرامة 300 يورو وحبس 3 أشهر لكل من يخرج من منزله بسبب كورونا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، كشف فيه المستشار العمالى مجدى سيد حسنين، عن دخول قرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالى الآن حيز التنفيذ، الذى يمنع الخروج نهائيا من المنازل.





وضعت أموالها في الميكروويف لتطهيرها من كورونا فاحترقت.. اعرف رد فعل البنك

بينما ينشغل الصينيون بطرق القضاء على فيروس كورونا، ومحاولة منع انتشاره، فقدت امرأة فى شرق الصين أكثر من 3 آلاف يوان صينى بعد أن وضعتها في "الميكروويف".





القبض على سائق واقعة التنمر على الشاب الصينى أعلى الطريق الدائرى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على السائق بطل واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي، أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.





توقيف مشتبهين فى صلتهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السودانى وبينهم أجانب

أعلنت الحكومة السودانية، إلقاء القبض على عدد من المشتبه فى صلتهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التى جرت أول أمس، وبينهم أجانب، وتلقى مجلس الوزراء السودانى - فى اجتماعه الدورى، اليوم الأربعاء، برئاسة حمدوك - تقريرا أمنيا حول محاولة الاغتيال الفاشلة، قدمه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفى إدريس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.





لبنان يعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

علنت السلطات المعنية فى دولة لبنان اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

الحرس الثورى الإيرانى يعلن وفاة 5 من عناصره بفيروس كورونا

أعلن الحرس الثوري الإيراني وفاة 5 من عناصره بفيروس كورونا ، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل اليوم الأربعاء ، فى غضون ذلك أعلنت السلطات المعنية فى إيران ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 354 حالة.





رسميا.. تأجيل مباريات الخميس بالدورى بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدورى بسبب سوء الأحوال الجوية، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية.





ليفربول ضد أتلتيكو مدريد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا.. كلوب يتسلح بقوة ملعب أنفيلد.. سيميونى يستغل عناده الدفاعى.. وكورونا يقتل موقعة سان جيرمان ودورتموند فى بارك دى برانس.. فيديو وصور

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، نظيره أتلتيكو مدريد فى مباراة من العيار الثقيل على ملعب "أنفيلد، فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بخسارة الريدز بهدف فى معقل الروخى بلانكوس "واندا ميتروبوليتانو" 18 فبراير الماضى.





حقائق مثيرة عن مواجهات الأهلى وسموحة قبل صدام الليلة.. المارد الأحمر طريقه سالك بـ11 انتصارا خلال 19 لقاء.. عبدالله السعيد الهداف.. حسام عاشور الأكثر مشاركة.. وأبو تريكة ورمضان صبحى أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء ضيفه سموحة، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدورى الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقى وصعوده للدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب الفوز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين فى القاهرة والتعادل فى بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية فى النسخة الماضية من البطولة.