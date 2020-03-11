في يوم واحد.. ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملاتها الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون بمديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 12126 قضية سرقة تيار كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة. جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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