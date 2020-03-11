أخبار مصر | هاشتاج "مصر أقوى من كورونا" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "مصر أقوى من كورونا" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "مصر أقوي من كورونا"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، للإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الحالات التى تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم، ما يعنى أن تلك الحالات الـ27 في طريقها للشفاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصرى ضمن الأربعة حالات التى تم الإعلان عن إصابتهم الاثنين الماضي.